F1 | la Red Bull prosegue nel suo percorso netto e va a riscrivere il libro dei record

(Di lunedì 8 maggio 2023) Era il 5 marzo. Si era appena concluso il Gran Premio del Bahrein, gara d’esordio del Mondiale 2023 di Formula Uno. Una corsa che si era risolta con una vittoria schiacciante di Max Verstappen che, assieme al compagno di scuderia Sergio Perez, aveva dato vita ad una doppietta firmata Red. Bene, nel corso delle interviste al termine della suddetta domenica di Sakhir, George Russell aveva sentenziato: “Il team di Milton Keynes può vincere tutte e 23 le gare in programma”. Molti avevano reagito a questa frase come se si trattasse di una semplice “boutade” fine a sé stessa. Ma, messo in archivio il quinto appuntamento del campionato, ovvero il Gran Premio di Miami, il computo dei successi del team anglo-austriacosenza il minimo intoppo. 5 gare, altrettante vittorie. La RB19 continua nel suodi dominio assoluto, ...

... ma stiamo massimizzando ogni domenica, dobbiamo continuare così" La AMR23, stravolta nel 'progetto' per inseguire i punti - chiave della, ha dalla sua proprio il ritmo e la gestione degli ...- Formula 1, nuova doppiettanel GP di Miami con Verstappen davanti a Perez. Ancora delusione per la Ferrari con Sainz quinto e Lecrerc settimo. Il Cavallino cercherà il riscatto nel GP dell'...Anche a Miami è stata sempre e solo laa giocarsi la vittoria. La cosa non è una sorpresa , ovviamente, anche se la gara di Verstappen è stata maiuscola , con la rimonta e la vittoria sul compagno di squadra che spengono subito ...

Helmut Marko si scaglia contro la FIA e Mercedes, per lui in combutta contro la Red Bull dopo le revisioni delle zone DRS.Niente da fare, la Red Bull passeggia anche in Florida. E il campione del mondo mette a tacere le voci che davano il socio Perez in grado di impensierirlo. La doppietta è arrivata, Sergio ...