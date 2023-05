F1 | la Ferrari deve già pensare al 2024 Ammesso che non sia già tardi

(Di lunedì 8 maggio 2023) Vi ricordate uno dei “must” degli anni ’70 ed ’80? Il celeberrimo cubo di Rubik? Quel famoso giocattolo inventato dall’omonimo scultore magiaro che, in base a una serie di rotazioni e concatenazioni, faceva combaciare tutti colori faccia per faccia. Un vero e proprio rompicapo che ha appassionato generazioni su generazioni. Bene, traslando tutto a livello di Formula Uno, si potrebbe tranquillamentecome la SF-23 assomigli molto a quel poliedro colorato. Una vettura che, sostanzialmente, è un mistero con una faccia sola di colore rosso. La scuderia di Maranello chiude armi e bagagli e saluta la Florida per fare ritorno alla casa madre. Il morale, oggettivamente, sarà funereo. Il Gran Premio di Miami (dopo le buone cose viste a Baku) ha rappresentato una “mazzata” terrificante sotto ogni punto di vista. In questo momento la vettura con il ...

... sempre più orientato verso la transizione ESG, la smart mobility, ma chefare i conti anche ... e la tavola rotonda che vedrà riuniti Michele Antoniazzi , Chief Human Resources Officer, ...Posso pure capire Vasseur, chefare gli interessi della squadra e tutelare un patrimonio del ... L'ho scritto anche dopo Melbourne: con questaindecifrabile, che in un GP va e in un altro ...Spero che questo venga cambiato, ma per adesso sifare i conti con questo regolamento. La, da fuori, sembra avere più difficoltà nel portare le gomme in temperatura e questo non aiuta ...

Niente da fare, la Red Bull passeggia anche in Florida. E il campione del mondo mette a tacere le voci che davano il socio Perez in grado di impensierirlo. La doppietta è arrivata, Sergio ...Dopo il doppio zero tra Melbourne e Baku, conditi da polemiche e un velo di amarezza per non essere riusciti a concretizzare il potenziale della vettura a causa di incidenti e problemi di affidabilità ...