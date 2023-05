(Di lunedì 8 maggio 2023), super-consulente del team Red Bull di F1, non è noto per essere particolarmente “tenero” nei confronti dei rivali. Non lo è di solito, figuriamoci quando il team veleggia a livelli record e con una RB19 che appare inarrestabile. Max Verstappen, per esempio, ha appena vinto in maniera dominante il Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale 2023, completando la doppietta con Sergio Perez. Qualcosa però non è andato giù all’ex pilota austriaco. In primo luogo, la cosiddetta “eminenza grigia” del team di Milton Keynes, ha preso di mira la: “A Brackley sono sconvolti dai cambiamenti del DRS? Sarebbe meglio chea far crescere lavettura. Anche a Miami sono state ridotte le zone DRS, limitando l’impatto di uno dei grandi vantaggi della Red Bull. Se penso che ...

Quando l'attore si è fermato a fare la foto con i meccanici della Ferrari, il perfidonon ha perso occasione per sottolineare come le due Rosse fossero le monoposto ideali da ...Discutendo sulla strategia utilizzata sulla Red Bull numero 1 di Verstappen,ha sottolineato come tale scelta abbia pagato come dimostrato in pista dal campione del mondo in carica che ...Interrogato su quanto abbia tenuto il fiato sospesonella battaglia tra Max Verstappen e Sergio Perez dopo i precedenti tra Sebastian Vettel e Mark Webber e tra Daniel Ricciardo e l'...

F1, Helmut Marko: "Mercedes si lamenta delle nostre prestazioni Pensassero ai loro flop! Sul DRS ridotto..." OA Sport

Helmut Marko, super-consulente del team Red Bull di F1, non è noto per essere particolarmente "tenero" nei confronti dei rivali. Non lo è di solito, figuriamoci quando il team veleggia a livelli recor ...Helmut Marko si scaglia contro la FIA e Mercedes, per lui in combutta contro la Red Bull dopo le revisioni delle zone DRS.