F1 | Carlos Sainz | “In gara abbiamo poca flessibilità A Barcellona proveremo a cambiare la macchina”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Qualche errore di troppo dopo un primo stint incoraggiante sulle gomme medie ed un incredibile calo prestazionale nel secondo stint con la mescola Pirelli più dura. Si può riassumere così ladia Miami, conclusa in quinta posizione partendo dalla terza casella in griglia al volante di una Ferrari troppo deficitaria sul passo. “Il bloccaggio è colpa mia. Ho commesso un errore all’ingresso della pit-lane perché stavo spingendo per fare l’undercut a Fernando (Alonso, ndr). Non ho giudicato bene quella staccata, ma non ci è costato nulla. La posizione finale non sarebbe cambiata“, dichiara lo spagnolo della Rossa ai microfoni di Sky Sport a proposito della penalità di 5 secondi rimediata per non aver rispettato il limite di velocità in corsia box. “fatto uno stint molto buono con la media, per la ...

, terzo al via, nei primi giri è stato alle spalle di Alonso, poi via via ha perso terreno concludendo quinto.ha anche pagato una penalità di 5', che però non gli ha tolto il ...(Ferrari) 5 : ma cosa mi combiniOk andare al limite ma c'è. limite a tutto. Quanto avrai guadagnato in quella frenata pazza in corsia box In compenso getta alle ortiche una ...In ombra ancora una volta le Ferrari, rispettivamente quinta e settima cone Charles Leclerc, entrambi mai in ritmo. Quarta e sesta invece le Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton.

F1 | Sainz: "Con un giro pulito forse la pole era alla portata" Motorsport.com - IT

MIAMI - "E' una sensazione strana, bisogna aprire gli occhi e considerare la situazione. Le qualifiche sono state buone, mentre in gara siamo stati molto incostanti. Non ho parlato con i piloti ma la ...Le parole di Frederic Vasseur al termine del GP di Miami concluso in quinta e in settima posizione dalle Ferrari di Sainz e Leclerc ...