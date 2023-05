Evade dai domiciliari ma viene subito arrestato

(Di lunedì 8 maggio 2023) I carabinieri della aliquota Radiomobile della compagnia di Massafra, nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, hannoin flagranza di reato un 22enne del posto, poiché presunto responsabile del reato di evasione. In particolare, intercettavano il giovane, già sottoposto alla misura degli arresti, all’interno di un esercizio pubblico del centro cittadino, privo di alcuna autorizzazione a lasciare il domicilio. L’uomo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, dopo le formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

Arrivati sul luogo, trovano una persona che può corrispondere alle descrizioni fornitetestimoni. Sprovvisto di documenti, l'uomo dà un nome che si rivela falso. E da accertamenti si scopre che ...Si toglie il braccialetto elettronico e si allontana dall'abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari. E' accaduto a Canicattì dove un uomo è stato rintracciato,poliziotti del Commissariato cittadino, e denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato contestate sono: evasione dagli arresti domiciliari e ......] Cronacadomiciliari. Quarantaseienne condannato a 8 mesi Posted on 6 Ottobre 2017 Author Redazione Savona. E' stato condannato in mattinata a 8 mesi di reclusione con rito abbreviato per ...

Rieti, evade dai domiciliari: trentenne arrestato dai carabinieri ilmessaggero.it

Il 28enne si era presentato alla cassa del negozio con uno zaino pieno di alimentari e oggetti rubati, ma con l'intenzione di pagare solo poche cose presentate al cassiere ...Sette mostre in sette città per chi è appassionato di design e non vuole rinunciarci nemmeno durante una pausa primaverile ...