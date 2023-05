Eurovision Song Contest | Marco Mengoni ha deciso | canterà Due vite

- - > Marco Mengoni durante le prove diContest 2023 a Liverpool . "Mi sarebbe piaciuto andare a Kiev: avrebbe voluto dire che la guerra era finita. La musica a suo modo è un mezzo di pace e amore ed essere uniti qui ...Marco Mengoni è carico, centrato, presente a sé stesso, mentre parla ai giornalisti da Liverpool, dove si sta preparando per rappresentare l'Italia all'Contest. Dieci anni dopo la sua ...A dieci anni dalla prima partecipazione all'Contest a Malmo nel 2013 con "L'essenziale" - brano certificato quattro volte disco di platino - Marco Mengoni è pronto a tornare su quel palco e a condividere tutta l'energia e la ...

Tappeto Turchese all'Eurovision Song Contest 2023: Marco Mengoni in pelle, e gli alltri artisti in gara Io Donna

“Essere qui significa mandare un messaggio a tutta l’Europa. Credo che tutti i Paesi siano concordi, e io se posso lo urlo questo messaggio: sono contrario a qualsiasi guerra in atto in questo momento ...La scaletta ufficiale della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2023 alla Liverpool Arena. Ecco la lista dei cantanti in gara che apriranno il contest.