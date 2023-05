Eurovision | l’anticipazione di Marco Mengoni | «Sul palco lancerò un messaggio contro la guerra»

(Di lunedì 8 maggio 2023) «Un urlo di pace». Data lain Ucraina ancora in corso,vuole lanciare undi pace daldell’. È quanto il cantante ci tiene a sottolineare a più riprese durante la conferenza stampa in vista della sua partecipazione a questa edizione dell’Eurofestival. Che si sarebbe dovuta svolgere in Ucraina dopo il successo della Kalush Orchestra lo scorso anno, e che invece sarà a Liverpool da domani, 9 maggio. «Mi sarebbe piaciuto andare a Kiev perché avrebbe voluto dire che laera finita. Ma penso che essere uniti qui stia comunque a significare la volontà di mandare undi pace. Io sono contrario a qualsiasiin atto nel mondo», racconta il cantante vincitore del Festival di ...

... dove apparirà con un'di "Due vite", per vedere la ... per vedere la performance completa dovremo aspettare sabato:'... Scheda artista: Marco Mengoni TAGSSong Contest , ...Al countdown per la sua esibizione all'Arena di Liverpool, si presenta sereno: "Mi voglio divertire e godermi'atmosfera dell'con lo spirito giusto, vivendo ogni singolo momento di ...Un'che ha preso contropiede i telespettatori ... come la discussione accesissima tra'opinionista Tina Cipollari e il ...al 14 maggio per evitare la "concorrenza" conSong ...