Eurovision | al via l’edizione 2023 Favoriti gli scandinavi | Mengoni deve vedersela con loro

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tutto pronto, poste dei bookmakers comprese, per l’song contest, che si apre domani alla Liverpool Arena, nel Regno Unito. La kermesse, che da noi sarà trasmessa in diretta sulla Rai, si sarebbe dovuta svolgere in Ucraina, Paese che lo scorso anno si è aggiudicato il primo posto con Stefania della Kalush Orchestra. La guerra però ha reso impossibile l’organizzazione, che così è passata ai secondi classificati, che in questo modo raggiungono quota nove edizioni ospitate. Lo slogan di quest’anno è “United by Music”. L’Italia, come da tradizione, concorre con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, dunque con Due vite di Marco. Al via l’dato solo quinto dai bookmakers L’Italia quest’anno non è particolarmente favorita dai pronostici della vigilia: ...