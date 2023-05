Eurovision 2023 | Mengoni | “Qui per urlare messaggio di pace all’Europa”

(Di lunedì 8 maggio 2023) (Adnkronos) – “Essere qui significa mandare una tutta l’Europa. Credo che tutti i Paesi siano concordi, e io se posso lo urlo questo: sono contrario a qualsiasi guerra in atto in questo momento nel mondo. Scrivo canzoni per l’amore”. Marcoè carico, centrato, presente a sé stesso, mentre parla ai giornalisti da Liverpool, dove si sta preparando per rappresentare l’Italia all’Song Contest. Dieci anni dopo la sua prima partecipazione, in Europa c’è la guerra e le cose sono cambiate: “La musica è un messaggero die di amore, e credo che questo pensiero riguardi tutti i 37 Paesi che stanno concorrendo – dice il cantante di Ronciglione – Abbiamo l’opportunità di usare la musica come mezzo perancora di più che vogliamo la ...

Prende il via la 67ª edizione dell'Song Contestche si svolgerà in Inghilterra, presso la Liverpool Arena dopo che l'Ucraina - vincitrice dell'edizione precedente - è stata dichiarata non in grado di ospitare il ...Per accompagnare la fase finale dell'Song Contestripercorriamo la storia della manifestazione attraverso le canzoni che l'hanno vinta e le canzoni italiane che hanno partecipato alla competizione. Ecco i nomi dei ...Scheda artista: Marco Mengoni TAGSSong Contest ,Song Contest, Marco Mengoni La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...

In attesa del via ufficiale alla gara, sul Turquoise Carpet Marco Mengoni ha già vinto l'Eurovision dell'eleganza!A Liverpool è tutto pronto per il via dell'Eurovision 2023. Aspettando le due semifina ...