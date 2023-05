Eugenio Giani | ' Nel Pd c' è spazio per i riformisti come me | i sondaggi lo dimostrano'

, presidente della Regione Toscana, non è preoccupato dopo l'addio al Pd di Carlo Cottarelli. "Nei sondaggi il Pd sta crescendo, e nel partito c'è spazio per un'ala moderata e riformista. ...A Siena, in queste ore, si parla molto della stazione 'Media Etruria' a Farneta mentre il presidente della Regione Toscanaha dichiarato che, a suo parere , andrebbe fatta a Rigutino. ..."I diritti ma anche le qualità, i talenti, i meriti " ha detto il presidente della Regione- . E' il senso del nostro impegno per le donne e con le donne. Scommettere sulle donne è ...

Sambuca Pistoiese lascia la Toscana Giani: “No, nessuna possibilità” LA NAZIONE

Le parole del presidente della Regione che ha ha commentato la proposta del sindaco Fabio Micheletti dopo l'ipotesi di un referendum comunale per il trasferimento ...SIENA. (a. m.) “Siena deve avere il coraggio di rivendicare la stazione dell’alta velocità nel suo territorio”. Lo ha detto questa ...