Estate 2023 | 5 acconciature trendy per essere al top nei mesi più caldi VIDEO

Leggi su donnapop

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’è ormai alle porte e le temperature ci dimostrano che ormai ci siamo quasi! I vestiti si colorano, la pelle si abbronza e i capelli si acconciano per resistere aipiù. Ma quali sono leperfette per la stagione in arrivo? In questo articolo abbiamo voluto raccogliere dei brevi...