...e quindi una parte rappresentativa degli oltre 10.000 soldati della VJTF - Land Brigade in"... Paesi Bassi, Norvegia e Slovenia condurranno simultaneamente tre importanti. ...I manifestanti hanno protestato anche contro leNato che sono programmate per tutto il mese di maggio in, ma la marcia verso il molo è stata interrotta da uno schieramento di ...Migliaia di militari sono impegnati inper tredella Difesa e della Nato. Un gigantesco spiegamento di forze internazionali che ha sollevato polemiche per l'uso del suolo e del mare sardo. Si chiude oggi 'Mare Aperto ...

Esercitazioni Sardegna, formazione ridotta Nato da 1500 uomini - Cronaca Agenzia ANSA

Oltre 700 militari tedeschi, con circa 30 mezzi pesanti cingolati e oltre 260 mezzi gommati, sono schierati da ieri nel poligono militare di Capo Teulada, nel sud della Sardegna, per l'esercitazione N ...Bonorva. Si è svolta presso il Comune di Bonorva un’esercitazione tra Vigili del fuoco di Sassari, personale RFI, Protezione Civile, 118, ...