Christiantiferà per l'Inter nella doppia semifinale di Champions contro il Milan. Lo ha confermato lo stesso danese che stasera ai Laureus World Sports Awards ha ricevuto il premio "ritorno dell'anno" ...

Eriksen: "Tifo Inter in finale di Champions, anche se mi dispiacerebbe per Kjaer" La Gazzetta dello Sport

Parigi, 8 mag. (Adnkronos) - "Spero che l'Inter si qualifichi per la finale di Champions League, tiferò per i miei ex compagni di squadra nel derby europeo contro il Milan. Lì ho vissuto bellissimi mo ...