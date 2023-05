Ercolano | 20enne ferito con arma da taglio da coetanei

...20 anni è stato ferito con un' arma da taglio la scorsa notte a, in provincia di Napoli . Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti all' Ospedale del Mare dove il...I carabinieri della stazione di Poggioreale e quelli della tenenza disono intervenuti presso ospedale del mare per unferito con arma da taglio nella notte tra sabato e domenica. Il giovane, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, sarebbe ...Il giovane è stato portato all'Ospedale del Mare dove sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Poggioreale e quelli della tenenza di. Per il10 giorni di prognosi per ferita d'...

Ercolano, 20enne accoltellato nella notte da un gruppo di coetanei Fanpage.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il giovane ha riportato ferite alla coscia e alla spalla: ricoverato in ospedale, non è in gravi condizioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Notte di sangue ad Ercolano, nella provincia di Napol ...