Energia | le potenzialità della geotermia e il Progetto Pangea

(Di lunedì 8 maggio 2023) Florian Gostner, ad e direttore operativo Fri-El Geo: "E' pronta a svolgere un ruolo importante per il futuro approvvigionamento energetico sostenibile dell’Europa" Geo, Terra, e thermos, caldo. Lasfrutta il calore proveniente dalla Terra per produrreelettrica e calore per le reti di teleriscaldamento. Una fonte antica per l’uomo che oggi, attraverso gli impianti industriali, offre la possibilità di produrreverde, senza emissioni di gas climalteranti e dal potenziale enorme. “Laè una tra le fonti energetiche a minor impatto ambientale ed è pronta a svolgere un ruolo importante per il futuro approvvigionamento energetico sostenibile dell’Europa. Un ruolo che, d’altra parte, riveste già da anni in alcuni paesi europei, basti guardare a quel che è stato fatto in Germania e nei ...