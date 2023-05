Energia | difesa e non solo Cosa lega Roma | Tel Aviv e Atene

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 maggio 2023) Relazioni, geopolitica, con un occhio alle urne europee. Giorgia Meloni dovrebbe visitare Israele a giugno e, poco prima, la Grecia, dove si voterà il 21 maggio: le pianificazioni sono in corso. Nessuna data ufficiale è stata ancora fissata, ma l’idea è quella di cementare le relazioni a cavallo tra due quadranti fondamentali come quello euromediterraneo e quello mediorientale per mille e più ragioni:, conservatorismo e posizionamento nelle urne 2024. La regia di Manfred Weber sta producendo gli effetti desiderati, ad esempio, tra governi croati e greci. E la concomitanza con due sfide importanti come Piano Mattei e gas nel Mediterraneo orientale sono a vantaggio di(senza dimenticare la network diplomacy dei cavi).Israele, Grecia e Italia hanno un fil rouge comune alla voce gas: non ...