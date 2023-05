Energia | catturare la luce con gli specchi | allo studio i primi impianti solari galleggianti

(Di lunedì 8 maggio 2023) In futuro, lasolare concentrata sarà catturata tramite l’uso di. Lo dimostra il progetto dei ricercatori dell’istituto scientifico norvegese (SINTEF) che stanno attualmente lavorando per costruire un impianto solare pilota che possa galleggiare sull’acqua. L’impianto utilizzera’ una tecnologia che catturera’ lasolare concentrata. L’installazione e’ da ritenersi innovativa poiche’ generera’ sia elettricità che calore, che potra’ essere utilizzato, a sua volta, perl’anidride carbonica. Martin Bellmann, ricercatore presso l’istituto scientifico norvegese ha spiegato: “Il concetto si basa sulla tecnologia standard di radiazione solare, ma utilizza ancheper concentrare lasolare e indirizzarla su pannelli...

L'intero processo richiede un apporto non trascurabile di energia. È stata fatta una valutazione per la Svizzera: per catturare e stoccare grandi quantitativi di CO2

