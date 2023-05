Enel presenta la nuova e innovativa rendicontazione digitale ed integrata per il 2022

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 8 maggio 2023)ha appena lanciato un sito web altamente innovativo, "Beyond Reporting", che si focalizza sul reporting integrato e sostenibile del Gruppo. Qui, gli utenti possono trovare informazioni in ambito economico, finanziario, sociale e ambientale, oltre alla governance aziendale e alle prospettive a lungo termine. Inoltre, il sito web offre una panoramica completa dell'approccio strategico sostenibile die del suo ruolo di leader nella transizione energetica. Scoprite comeaderisce agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e viene al passo con le ultime normative internazionali nel campo della reporting aziendale.lancia il nuovo sito Beyond Reportinghato il nuovo sito Beyond Reporting ...