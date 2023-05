LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 2 - 3 - 1): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Marin; Baldanzi, Henderson, Cambiaghi; Caputo. All.. SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; ...(4 - 2 - 3 - 1): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Marin; Baldanzi, Henderson, Cambiaghi; Caputo. All.SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Bronn, Lovato, Pirola; ...SALERNITANA (3 - 4 - 1 - 2): Ochoa; Bronn, Lovato, Pirola; Sambia, Vilhena, Coulibaly, ... Fiorentina 46, Monza 46, Torino 46, Bologna 45, Udinese 43*, Sassuolo 43, Salernitana 35*,35*, ...

Empoli, Zanetti: 'Sentiremo parlare di Cambiaghi in futuro' Calciomercato.com

Scontro salvezza al Castellani con le due squadre a un passo dall'aritmetica permanenza in Serie A. Zanetti con la rosa al completo, in avanti confermato ...Due partite alle ore 18:30 nella 34^ giornata di Serie A, al Castellani si gioca la sfida tra Empoli e Salernitana, appaiate in classifica a quota 35 punti. Zanetti schiera il solito Empoli ...