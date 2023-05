Empoli | Zanetti | «Finalmente manca poco alla salvezza»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Le parole di Paolo, allenatore dell’, in conferenza stampa nel post partita contro la Salernitana Paoloha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’contro la Salernitana. Di seguito le sue parole. PAROLE – «In questa partita i ragazzi hanno messo da parte la paura, mettendo in campo una grande aggressività. Hanno fatto una partita di alto livello contro una squadra che è venuta qua per fare risultato. Abbiamo giocato addirittura meglio rispetto al secondo tempo col Bologna. Meritatamente ci troviamo a +11, credo che siamo lì pronti all’ultimo scalino. Ai ragazzi faccio intanto i complimenti, so bene che sacrificio c’è dietro questa vittoria. Siamo riusciti a mettere insieme i pezzi del puzzle facendo ancora meglio di prima. Questo fa parte di un processo per ragazzi giovani ...