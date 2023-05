L'entra in campo con la mentalità giusta, concedendo pochissimo alla Salernitana: 2 - 1 il risultato finale al Castellani. I gol: al 37' Cambiaghi, su assist di Ebuhei, di testa trova l'......restituzione dei 15 punti in classifica - la formazione di Massimiliano Allegri fa un deciso... Oltre a Cremonese,e Udinese (impegni sulla carta abbordabili), la compagine di Allegri ...Recupero,, scambio e poi tap - in vincente: questo il primo gol di Iling Junior con la ... che a ottobre scorso l'ha fatto esordire sia in campionato (contro l') che in Champions League : ...

Empoli, scatto salvezza: 2-1 alla Salernitana. Per Sousa c'è ancora da soffrire La Gazzetta dello Sport

Scatto Champions della Juventus dopo la vittoria nello scontro con l'Atalanta: Allegri pregusta l'accesso tra le prime quattro ...Nato ad Islington e cresciuto nell’Academy del Chelsea, Iling Junior è arrivato a parametro zero nel 2020: ha scelto la Juventus perché affascinato dai campioni del passato come Nedved e Del Piero ...