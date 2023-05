Empoli-Salernitana | Sousa | “Complimenti a Zanetti e all’Empoli Noi dobbiamo crescere”

In contemporanea si è disputata, con la vittoria per 2 - 1 dei toscani che quindi fanno un passo avanti in chiave salvezza. Il calendario si conclude ora con Sassuolo - Bologna, ...Il match valido per la 34esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Castellani,si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie ...... Napoli punti 83, Juventus 66, Lazio 64, Inter 63, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Fiorentina 46, Udinese 46, Monza 46, Torino 46, Bologna* 45, Sassuolo* 43,38,35, Lecce 31, ...

Empoli-Salernitana 2-1, match deciso da Cambiaghi e Caputo Adnkronos

Prima di tutto dobbiamo finire questa stagione e raggiungere l'obiettivo. Poi migliorare individualmente i giocatori e poi, insieme al presidente, costruire quello che sarà il domani, perché c'è già ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...