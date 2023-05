Empoli-Salernitana | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

(Di lunedì 8 maggio 2023) Vincere per compiere il passo, praticamente risolutore, verso la certificazione di una meritata salvezza inA. Gara importante per entrambe lein questo insolito lunedì affollato di calcio italiano che manderà in campo ben tre sfide, tra le quali. Entrambe le squadre hanno messo a referto 35 punti in questo torneo conservando, attualmente, un rassicurante più otto sullo Spezia terzultimo che ieri ha perso in trasferta contro la Cremonese che ha riaperto i suoi giochi. Una vittoria per la tranquillità e per cominciare a pianificare un altro anno in massima: ecco le ultime dall’importante match con il pronostico, lee dove sarà possibile assistere in tv alla ...

Lotta salvezza tumultuosa:fuori pericolo . Lotta salvezza: il gol di Ngonge ha rimescolato tutto. Verona , si diceva, per la prima volta quest'anno fuori dalla zona ...CODA - In coda, in attesa die Udinese - Sampdoria il Verona esce dalla zona calda grazie all'1 - 0 di Lecce che trascina lo Spezia, battuto dalla Cremonese 2 - 0, in terz'ultima ...è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming. La lotta per la salvezza, per ora, non è un affare ...

EMPOLI - Nell' Empoli, out da tre settimane De Winter, forse dal 1’ Fazzini, Stojanovic, Ismajli e Bandinelli. Più probabili il primo e l'ultimo, ma la linea difensiva dovrebbe essere composta invece ...Scopri dove vedere in diretta la partita Empoli-Salernitana, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...