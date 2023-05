Empoli-Salernitana | le probabili formazioni

(Di lunedì 8 maggio 2023) Questa sera alle ore 18 in campo la sfida di Serie A tra, ecco leQuesta sera alle ore 18 in campo la sfida di Serie A tra, ecco le(4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi(3-4-1-2): Ochoa; Daniluc, Troost-Ekong, Pirola; Sambia, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Kastanos; Botheim, Dia

Le pagelle degli arbitri di Serie A della 34ª. Stasera alle 20.45(Volpi) e Udinese - Samp (Baroni) e Sassuolo - Bologna (Ferrieri Caputi). Calcio 2022 - 2023 Serie A Tabellino partitaSquadra in casaSquadra avversariaLasi presenta allo stadio Castellani dicon otto punti di vantaggio sulla nuova terzultima, che è lo ...Nel lunedì calcistico della 34a giornata di Serie A alle 18:30 scendono in campo. I toscani si presentano con l'undici migliore che prevede Akpa Akpro mezzala, Baldanzi trequartista e Cambiaghi e Caputo di punta. Paulo Sousa deve sopperire all'assenza dello ...

Otto punti di vantaggio sullo Spezia, la nuova terzultima, e la consapevolezza di poter chiudere i conti con la salvezza già stasera alle ore 20 e dintorni, se arriverà il blitz ...Le probabili formazioni di Empoli-Salernitana, in campo lunedì 8 maggio alle ore 18:30: out Candreva, Sousa si affida a Maggiore ...