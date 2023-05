(Di lunedì 8 maggio 2023) In classifica i toscani salgono a quota 38 in 14esima posizione Seconda vittoria di fila per l’che batte 2-1 laal ‘Castellani’ e ipoteca la salvezza. A decidere ille reti dial 37? eal 66?, inutile per i campani il ritorno al gol dopo 6 mesi di Piatek a segno all’86’. In classifica i toscani salgono a quota 38 in 14/a posizione, staccando di tre punti i granata fermi a 35. Ritmi compassati in apertura ma dopo una fase di studio è l’a venir fuori e a costringere Ochoa subito a due prodezze prima sue poi su. Poco oltre la mezz’ora il gioco si ferma ulteriormente per uno scontro aereo tra Pirola ed Henderson, entrambi per fortuna usciti illesi. La squadra di Zanetti gioca meglio e ...

Napoli punti 83, Juventus 66, Lazio 64, Inter 63, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Fiorentina 46, Udinese 46, Monza 46, Torino 46, Bologna* 45, Sassuolo* 43, Empoli 38, Salernitana 35, Lecce 31

Empoli-Salernitana 2-1, match deciso da Cambiaghi e Caputo Adnkronos

