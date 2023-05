Empoli - Salernitana 2 - 1 | Cambiaghi e Caputo stendono Paulo Sousa

(Di lunedì 8 maggio 2023)- Grazie ai gol di, l'batte la2 - 1, scavalca in classifica i granata e fa un passo in avanti decisivo nella lotta salvezza. Gli uomini di Zanetti si ...

I liguri cedono 2 - 0 all'Udinese e retrocedono con quattro giornate di anticipo; nell' altro posticipo del 34° turno, l'supera 2 - 1 lae vede ormai la salvezza. A Udine tutto nel ...Commenta per primo2 - 1 Vicario 5,5: non è perfetto sul tentativo di Kastanos e sulla cui ribatutta Piatek non sbaglia. Ebuehi 7: annulla Sambia, e serve due assist davvero deliziosi, prima a ...Commenta per primo2 - 1 Ochoa 6: attento sin dalle prime battute prima su Caputo poi su Cambiaghi, non puà nulla sul colpo di testa in tuffo di Cambiaghi. Bronn 6: gestisce senza affanno ogni ...

Empoli - Salernitana 2-1 highlgihts e gol: Piatek prova a riaprirla ma non basta, Cambiaghi e Caputo mettono k.o i campani.62' ALTRO MIRACOLO DI OCHOA! Intervento d'istinto del messicano che chiude lo specchio a Caputo, pronto al tapin vincente su bell'azione di Baldanzi. Il Memo tiene a galla la Salernitana. Prima frazio ...