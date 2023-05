Empoli-Salernitana 2-1 | Cambiaghi e Caputo firmano la vittoria

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il match valido per la 34esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Castellani,si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie A.

...00 Cremona - Baltur Cento 67 - 76 Visualizza Serie A2 VOLLEY - SUPERLEGA 17:00 Perugia - Modena 3 - 0 17:00 Monza - Padova 3 - 0 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 18:302 - 1 ...L'entra in campo con la mentalità giusta, concedendo pochissimo alla: 2 - 1 il risultato finale al Castellani. I gol: al 37' Cambiaghi, su assist di Ebuhei, di testa trova l'...- Grazie ai gol di Cambiaghi e Caputo , l'batte la2 - 1, scavalca in classifica i granata e fa un passo in avanti decisivo nella lotta salvezza. Gli uomini di Zanetti si portano al quattordicesimo posto, a più tre dai ...

Empoli-Salernitana 2-1: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Decisivi per i friulani i gol di Pereyra (9') e Masina (34'). Nell'altro posticipo l'Empoli batte la Salernitana 2-1. Per i toscani a segno Cambiaghi (37') e Caputo (63'). Campani in gol con Piatek ...LE DIRETTE. Udinese in vantaggio con Pereyra, raddoppia Masina. Samp sempre più vicina alla retrocessione. Per l'Empoli sblocca una rete di Cambiaghi, nel secondo tempo va a segno Caputo. Piatek accor ...