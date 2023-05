Empoli batte la Salernitana 2-1 e vede la salvezza

(Di lunedì 8 maggio 2023) Passo avanti decisivo verso la. Questo significa la vittoria dell'(2-1) contro lain quella che era considerata una sfida diretta per non restare col cuore in gola fino all'ultima giornata

Seconda vittoria di fila per l'che2 - 1 la Salernitana al 'Castellani' e ipoteca la salvezza. A decidere il match le reti di Cambiaghi al 37 e Caputo al 66 , inutile per i campani il ritorno al gol dopo 6 mesi di ...Ci si aspetta una scossa della Salernitana ed è invece l'a mancare per un soffio, e per ben due volte, il colpo del ko nel giro di sessanta secondi. Prima un cross pericoloso di Baldanzi viene ...... si porta palla sul destro eSkorupski sul primo palo. Al 42esimo il pari del Bologna con un ... maglie 2023 - 2024: anticipazioni su Juve, Milan, Inter e Roma La cronaca di- Salernitana ( ...

I bianconeri subiranno una nuova penalizzazione. Blucerchiati in Serie B. I toscani superano la Salernitana. Il tennista spagnolo conferma la sua presenza a Roma ...Salvezza praticamente acquisita dai toscani. Granata poco incisivi, a segno Piatek quando ormai era troppo tardi ...