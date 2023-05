Emma Marrone racconta di quando aveva litigato con Fedez e il motivo è esilarante!

Leggi su isaechia

(Di lunedì 8 maggio 2023) Non si pensava ci fossero stati degli attriti tra il cantante, marito della nota influencer Chiara Ferragni e la collega, uscita da Amici, di Maria de Filippi,. In realtà i due si sono conosciuti nel 2012 e a primo impatto non sono andati proprio a genio l’uno all’altra. A svelarlo dopo tanti anni è stato lo stesso cantante, durante una puntata di Muschio Selvaggio alla quale partecipava nelle vesti di ospite proprio l’ex fidanzata storica di Stefano de Martino. Inizialmente,non ha tirato in ballo la questione. Mail conduttore le ha dato l’assist non si è tirata indietro e ha ammesso davanti agli ascoltatori la prima antipatia reciproca. “Io e te in passato abbiamo, ricordi?” ha esordito il rapper, seguito dallache ...