Emergenza stupri a Milano | in città una violenza al giorno | atteso vertice Sala-Piantedosi

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 8 maggio 2023) Sono state 416 le denunce disessuale presentate lo scorso anno nelladi, un dato che sale a quasi 600 se si considera l'intera provincia. Gli aggressori a volte sono sconosciuti, ma più spesso conoscono le vittime, di frequente si tratta di un ex fidanzato, di un amico o di un parente. E sono in crescita gliin strada o nei locali. Sono questi i dati sulle violenze sessuali a, riportati dal Corriere della Sera, che fanno preoccupare per la sicurezza in. Un tema, tornato a far discutere dopo lasubita da una ragazza in un locale del capoluogo, che sarà al centro del, previsto per mercoledì prossimo, in prefettura aal quale parteciperanno il sindaco Giuseppe ...