Elisabetta Canalis per le strade di Los Angeles mostra addominali da urlo | fan in delirio

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 8 maggio 2023) Bellezza incantevole e corpo da paura,per le vie di Losè un vero schianto e manda il web in tilt. Sempre in forma smagliante e bella da togliere il fiato, tutte le volte che sifa impazzire proprio tutti. I suoi post fanno sempre il pieno di complimenti e like, non notarla è davvero impossibile per i suoi tantissimi e affezionati follower.in posa (Foto Instagram @littlecrumb ) -grantennistoscana.itNegli ultimi mesi si è ritrovata spesso al centro del gossip per via della sua vita privata. Ad oggi non è ancora arrivata la conferma ufficiale ma sembra che lei e il marito Brian si siano detti addio. La loro sembrava una storia d’amore solida e felice, a quanto pare però con il ...