Elisa Mazzucchelli di Cislago morta nell’incidente sulla Saronno-Monza

(Di lunedì 8 maggio 2023) Era di Cislago la ragazza in seguito al drammatico incidente stradale verificatosi giovedì sera a Bovisio Masciago., 27 anni di, non ce l'ha fatta. Era in sella alla moto condotta dal fidanzato anch'egli 27enne di Bovisio Masciago. I due erano stati soccorsi in condizioni gravissime poco dopo l'incidente avvenuto ...

Alla fine si è arresa. È morta al Niguarda di Milano, la ragazza di 27 anni di Cislago, nel Varesotto, che era ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale milanese da giovedì sera. Quel giorno la giovane era rimasta coinvolta in un ...

Elisa, la ragazza di 27 anni morta in un tragico incidente in moto col fidanzato MilanoToday.it

Era di Cislago la ragazza morta in seguito al drammatico incidente stradale verificatosi giovedì sera sulla Saronno-Monza a Bovisio Masciago.La 27enne di Cislago viaggiava come passeggera di un coetaneo di Bovisio Masciago. L’impatto contro un’auto e il volo sull’asfalto: il decesso all’ospedale Niguarda di Milano.