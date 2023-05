Secondo alcune fonti Cottarelli, che ha sostenuto Stefano Bonaccini nellaper la segreteria ... Il 28 maggio 2018, in una situazione politica di stallo a più di ottanta giorni dalle...SURBO - Accuse pesanti, infamanti, con tanto di nomi e cognomi: a una settimana dalleamministrative, a Surbo si intorbidiscono le acque della campagna elettorale. Un volantino ...inper ...LECCE - Ci sono molte forze politiche in una collocazione ancora poco chiara per le prossimeleccesi. Le parole di Alessandro Delli Noci alla presentazione di " Lecce Città Pubblica ", ieri, quando ha chiesto di smetterla col gioco al massacro, ha voluto lanciare un segnale: chi ...

Elezioni, corsa a due a Oltre il Colle: sfida Manenti-Ghilardi BergamoNews.it

Sono 400mila gli elettori chiamati a scegliere il sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale domenica 14 e lunedì 15 maggio. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.A sfidarsi nelle urne per la guida politica di una nazione di 85 milioni di abitanti saranno due contendenti molto differenti tra loro ...