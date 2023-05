Elezioni a Ponte | Corbo | “Apriremo uno sportello per le imprese stipulando un patto con gli enti accreditati”

E' vero che in questi ultimi giorni in Provincia ho sospeso il ricevimento del pubblico essendo impegnato nella campagna elettorale delleamministrative di Venafro . Nel contempo, però, ...Nel taglio medio spicca l'intervista al ministro Roberto Calderoli ('Chi perde lenon ha ... Nella stessa sezione spicca il tema deldi Messina ('Un regalo da Lega e FdI. Altri 4 miliardi ...Basti ricordare quello aldi Crimea, l'assassinio di Darya Dugina e - cosa strategicamente ... comunque, a una sconfitta elettorale di Putin nelledel 2024. Tra i vari limiti di questa ...

Elezioni a Ponte Buggianese, il 9 maggio confronto organizzato da ... Report Pistoia

Comunicato Stampa – Lista Per Ponte Una Filiera Istituzionale Per Ponte, domani 9 maggio alle ore 20.00 “Una Filiera Istituzionale Per Ponte”. Questo è il titolo della manifestazione pubblica della li ...(ANSA) - ROMA, 08 MAG - La Slovacchia si avvita in una crisi politica che dura da molti mesi e affida a un banchiere centrale un governo tecnico che traghetterà il Paese alle prossime elezioni politic ...