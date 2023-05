Elena Zhemkova | ong Memorial di Mosca | “Ci hanno fatto chiudere | ma il nostro lavoro va avanti”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 maggio 2023) Bergamo. “Pochi giorni dopo l’invasione dell’Ucraina la nostra sede è stata chiusa, ma ildi conservazione della memoria continua in tutta Europa”. Così, co-fondatrice e direttrice esecutiva dell’ongdi, associazione premio Nobel per la pace 2022 che si occupa di diritti civili dal totalitarismo sovietico a oggi. “In Russia ancora oggi l’idea è che tutto deve essere controllato, derivata, fin dalla seconda guerra mondiale, dal mito della vittoria, per cui dobbiamo sacrificare tutto per ottenerla. Così perde sempre più importanza l’individuo e l’acquisisce sempre più lo Stato. È qualcosa di molto pericoloso: da qui nasce la censura, il controllo delle risorse in economia, la repressione per chi la pensa diversamente”, ha spiegato ...