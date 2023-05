Electrolux e Festa della Mamma | le migliori idee per un regalo speciale

(Di lunedì 8 maggio 2023) Laè sempre più vicina e non sai ancora cosa regalare a tua madre? Per far si che la ricorrenza sia davveroha in serbo alcuneche le consentiranno di coltivare le sue passioni o di rendere più semplici e veloci anche le faccene più noiose. Il 14...

... così come a Cervignano e in altre città della regione, sarà il giorno delladel Lavoro ... la Brovedani, la Nidec, la Jacuzzi e l'che non sta certo navigando in mari tranquilli, che in ...... ogni giorno saranno proposti gli Showcookingda Lucia Mendola responsabile, ... "Il festival CeGusto è un grande contenitore di bellezza ed è ladi tutti noi. Questo nuovo ...... così come a Cervignano e in altre città della regione, sarà il giorno delladel Lavoro ... la Brovedani, la Nidec, la Jacuzzi e l'che non sta certo navigando in mari tranquilli, che in ...

Electrolux, a Porcia produzione ai minimi storici: «Restano le voci di una vendita» ilgazzettino.it

PORDENONE - Nulla da fare. Le nuvole nere sopra lo stabilimento dell'Electrolux di Porcia non hanno alcuna intenzione di andarsene. Al punto che ora c'è una sensibile ...