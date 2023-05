Effetto riforma Renzi | 1 339 ricchi stranieri in Italia quasi esentasse Zero benefici per la collettività e mercato immobiliare impazzito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Stando alle ultime rilevazioni disponibili condotte dalla Corte dei Conti, che di fermano al 2021, sono 1.339 i contribuenti che approfittano della legge varata nel 2016 dal governoper chi trasferisce la residenza in. È una tassazione agevolata che permette di pagare un’imposta forfettaria di 100mila euro, a prescindere dall’ammontare dei redditi prodotti all’estero. Sui proventi da partecipazioni non si paga nulla mentre per il reddito realizzato inc’è uno sconto consistente, poiché contribuisce a definire la base imponibile (ossia la somma su cui si calcola il prelievo) solo al 30%. La quota scende al 10% per chi stabilisce la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Per intenderci, chi guadagna un milione di euro paga le tasse solo su 300mila euro in Lombardia e ...