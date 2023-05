«Ecco come sono stata importunata più volte alla Stazione Termini»

Leggi su panorama

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dopo gli ultimi gravi fatti di cronaca avvenutierano in molti ad aspettarsi maggiori controlli in grado di garantire una sicurezza adeguata, ma non è così, almeno secondo quanto ho vissuto in prima persona, qualche giorno fa.: scendo alle 9.10 dal treno che mi riporta a casa e mentre mi avvio verso un bar un uomo, straniero, si avvicina. Mi guarda, mi scruta, mi tampina, chiedendomi mentre continua ad avvicinarsi sempre più: «Dove vai, fammi venire con te, bella dove devi andare, ti accompagno». È praticamente a due spanne da me; faccio finta di niente e tiro dritto, ma lui mi segue.sempre più nervosa ma continuo a camminare cercando di capire se intorno c’è qualcuno a cui rivolgermi. Oltre al personale di Trenitalia però non vedo nessuno ...