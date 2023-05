«Ecco come sono stata importunata più volte alla Stazione Termini»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dopo gli ultimi gravi fatti di cronaca avvenutierano in molti ad aspettarsi maggiori controlli in grado di garantire una sicurezza adeguata, ma non è così, almeno secondo quanto ho vissuto in prima persona, qualche giorno fa.: scendo alle 9.10 dal treno che mi riporta a casa e mentre mi avvio verso un bar un uomo, straniero, si avvicina. Mi guarda, mi scruta, mi tampina, chiedendomi mentre continua ad avvicinarsi sempre più: «Dove vai, fammi venire con te, bella dove devi andare, ti accompagno».È praticamente a due spanne da me; faccio finta di niente e tiro dritto, ma lui mi segue.sempre più nervosa ma continuo a camminare cercando di capire se intorno c’è qualcuno a cui rivolgermi. Oltre al personale di Trenitalia però non vedo nessuno ...

..., vedete, questa tenda da campeggio ve lo chiarisce. Diritto alla casa e diritto allo studio si saldanodue segmenti di uno stesso e più ampio diritto: la Costituzione li difende entrambi; ...... ispirato e colto, di un Fabrizio Gifuni sinceramente emozionato dopo aver vintomiglior ...tutti i premiati ai David di Donatello 2023 , selezionati fra i film usciti al cinema dal 1 marzo ...cosa ci ha raccontato. Intervista a Penelope Cruz Penelope, cosa provi a essere candidata per un film così importanteL'Immensita Per me è incredibile aver ottenuto questa nomination. Ho ...

Risolto il mistero dei quintali di pasta abbandonati nel bosco: ecco come ci sono finiti Il Fatto Quotidiano

ROMA – Troppi soldi sui conti correnti degli italiani Ecco che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) lancia i Btp Valore, dedicati esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il ...A fresh plate of steaming hot crab on the floor Adobe Stock / gudkovandrey We’ve had some lovely things for Eurogamer supporters since refreshing the offering, and we’ve got some ...