E-RIDES H7 | monopattino elettrico per adulto

Leggi su scartoff

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’E-H7 è unperdi qualità, ben costruito e sicuro. Ideale per gli spostamenti in città, offre una guida liscia ed efficiente. Ilè dotato di una batteria a lunga durata che garantisce un’autonomia fino a 30 km. Dispone di una gamma di funzioni di sicurezza che lo rendono un’ottima scelta per qualsiasi acquirente. E-H7 –per adultiDesign e costruzione Il design dell’E-H7 è moderno e accattivante. Ilè realizzato con materiali di alta qualità che lo rendono robusto e resistente. In particolare, il telaio è realizzato in lega di alluminio, che lo rende leggero ma altamente resistente agli urti. I pneumatici sono pneumatici ...