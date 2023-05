È possibile una convivenza pacifica con gli orsi?

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 8 maggio 2023) La recente morte di Andrea Papi, un giovane corridore di 26 anni, che è stato attaccato e ucciso da un orso nei boschi sopra Caldes, una città nella provincia di Trento, ha riportato l’attenzione sulla questione della “” tra questi animali e l’uomo, nonché sulla gestione degli esemplari considerati “problematici”. In Italia, l’orso bruno è presente in due sottospecie, l’orso bruno alpino e l’orso bruno marsicano, con quasi 200 esemplari dislocati in tre diverse zone: il Trentino occidentale (dove se ne trovano oltre un centinaio), la zona al confine tra Friuli Venezia Giulia, Austria e Slovenia, e l’Appennino centrale, che comprende le regioni Abruzzo, Lazio e Molise.tra animali selvatici e uomo: una sfida globale Latra animali selvatici e uomo è un tema di grande attualità, soprattutto in un’epoca in ...