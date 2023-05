È morta l’ex concorrente del Grande Fratello Monica Sirianni | aveva 37 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 8 maggio 2023), exdel12, èall’improvviso. La 37enne, venerdì 5 maggio, si trovava in compagnia di alcuni amici in un bar a Soveria Mannelli (Catanzaro), la città in cui viveva, quando si è sentita male ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Purtroppo, però, il tempestivo intervento di medici e dell’ambulanza non è servito, epoco dopo l’arrivo nella struttura sanitaria. Attualmente, come riporta anche la stampa locale, sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause del decesso che hanno portato la 37enne ad una morte improvvisa. Vi raccomandiamo... È morto a 46 ...