MILANO - Una semifinale di Champions League è un'occasione speciale già di per sé, ma lo diventa ancora di più se si tratta di un derby. Un'esperienza che è pronto a vivere Edin: "Come mi sento Tranquillo - dice l'attaccante dell'Inter in un'intervista al sito della Uefa a due giorni dalla prima sfida contro il Milan - . Saranno due partite spettacolari. L'Italia e la ...

Dzeko, confessione sul derby di Champions: "Ha una cosa in comune con Roma" Corriere dello Sport

L'attaccante dell'Inter intervistato dall'Uefa a ridosso della prima semifinale contro il Milan: cosa ha detto ...