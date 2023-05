“Dune 2” | il trailer ufficiale con Butler e Florence Pugh

(Di lunedì 8 maggio 2023) “2”: il pluripremiato regista Denis Villeneuve torna alla regia del secondo capitolo della saga ispirata al celebre romanzodi Frank Herbert con un cast ancora più ricco di star internazionali. Chi compone il cast di “2”? Un cast grandiosa dal candidato all’Oscar®, Timothée Chalamet (“Wonka”, “Chiamami col tuo nome”), Zendaya (“Spider-Man: No Way Home”, “Malcolm & Marie”, “Euphoria”), Rebecca Ferguson (“Mission: Impossible – Dead Reckoning”), il candidato all’Oscar® Josh Brolin (“Avengers: Endgame”, “Milk”), il candidato all’Oscar® Austin(“Elvis”, “C’era una volta… a Hollywood”), la candidata all’Oscar®(“Black Widow”, “Piccole donne”), Dave Bautista (i film “Guardiani della galassia”, “Thor: Love and Thunder”), il Premio Oscar® ...

: Parte 2, lo spettacolaredel film con Timothée Chalamet e Zendaya Non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare un'edizione del genere, specialmente se fan die del gigantesco ...Cinema- Parte Due, finalmente il- Cosa ci dicono le immagini mozzafiato Di Federico Del Ferraro - 6 Maggio 2023 12 Uno dei film più attesi dell'anno ha finalmente unche ci da un'idea ...Are you excited for the sci - fi ...

Dune Parte Due: il trailer ufficiale del film in uscita a novembre iGizmo.it

È finalmente disponibile il primo trailer ufficiale del nuovo film di Denis Villeneuve, Dune – Parte due. Il film uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 1 novembre 2023, distribuito da Warne ...Star Wars e Dune si somigliano Sì, e c'è un motivo: i libri di Frank Herbert, che hanno fortemente ispirato George Lucas.