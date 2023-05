Due scosse a Crotone | nessun danno

Leggi su agi

(Di lunedì 8 maggio 2023) AGI - Duedi terremoto che hanno avuto come epicentro la zona costiera disono state distintamente avvertite dalla popolazione poco dopo le 16.30. La prima, di magnitudo 3.0, è delle 16.29, con epicentro in contrada Vrica, tra il quartiere di Tufolo e la costa. Il sisma è stato registrato a 25 chilometri di profondità. Più forte la seconda scossa, di magnitudo 3.4, a una profondità di 30 chilometri, con epicentro poco distante dal primo evento, più spostato verso Nord nei pressi della cosiddetta 'strada del mare'. Lesono state avvertite soprattutto nei popolosi quartieri di Farina e Tufolo. Non si registrano danni a cose o persone. Un'ora prima era stata registrata un'altra scossa di magnitudo 2.4 nella zona tra Isola Capo Rizzuto e. La scossa è stata registrata dall'Istituto nazionale ...