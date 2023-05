Dose e Presta del ‘Ruggito del Coniglio’ nominati Cavalieri della Repubblica

(Di lunedì 8 maggio 2023) L'annuncio in diretta dei conduttori dello show cult di Rai Radio2: "Un grandissimo onore, siamo commossi" Antonelloe Marco, conduttori dello storico programma radiofonico “Il Ruggito del Coniglio” di Rai Radio2, giunto alla XXVIII edizione, sono stati insigniti del titolo didell’Ordine al MeritoItaliana. L’onorificenza è stata concessa dal Presidente Sergio Mattarella motu proprio su segnalazione di una cittadina. Agli increduli conigli, hanno spiegato che L’Ordine al Merito(Istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178 – G.U. n. 73 del 30 marzo 1951), è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, ...

sono in onda tutti i giorni su Rai Radio2, dal lunedì al venerdì, con il cult "Il Ruggito del Coniglio". Anche in video sul canale 202 del digitale terrestre e Tivùsat e su RaiPlay.

