“Dopo L’Autunno” | il nuovo singolo degli URBANIA

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 8 maggio 2023)Colpe, il giovanissimo duo romano ci restituisce una fotografia dell’abisso che possiamo provare dentro, in veste pop rap.è il, in uscita ogg, 8 maggio 2023, su tutte le piattaforme digitali: un ulteriore passo verso la pubblicazione del disco di inediti, prevista per la seconda metà dell’anno. Con, il duo, che si è fatto già conoscere per l’intensità dei suoi testi, fonde il rap con l’urban pop, per raccontaredelle nostre emozioni. Alice scherza sul fatto di partire per sempre, lasciare ogni cosa: le persone, il senso di solitudine, i ricordi più dolorosi. Alice si nasconde dal mondo, per prendere una distanza da tutto quello che le provoca ...