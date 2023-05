Donatella Rettore confessa | “Una volta ho fermato un aereo in decollo”

(Di lunedì 8 maggio 2023)è stata tra gli ospiti dell’ultima puntata di “Da noi…a ruota libera” su Rai 1 e, durante la chiacchierata con Francesca Fialdini, ha ripercorso la sua vita, raccontandosi a cuore aperto, tra i successi che hanno costellato la sua carriera e aneddoti più privati. Come quello legato agli attacchi di panico di cui ha sofferto per un certo periodo della sua vita: l’artista ne ha parlato mettendo in luce le conseguenze che hanno avuto sulla sua vita. Tanto da spingerla, una, a fermare unin fase di: “Ho sofferto di attacchi di panico, unaho ancheunprima del“, ha rivelato sottolineando poi l’importanza di saper accogliere le emozioni e di prendersi cura della propria ...

