Dl Bollette | Rubano FI | “Massimo impegno per le persone in difficoltà e personale sanitario”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“A lavoro per Decreto Legge n. 34 ‘e Sanità’. Avremo sensibilità ed attenzione per leine per il. Dalla parte della gente, ogni giorno”. Lo scrive sui social il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria, capogruppo azzurro in Commissione Finanze. “Sul tema si è svolta oggi – ha poi aggiunto– una riunione con il nostro Presidente Paolo Barelli, durante la quale abbiamo ribadito l’importanza dell’efficace sinergia tra il Gruppo Forza Italia ed il Governo. Con Barelli abbiamo attivato una proficua interlocuzione con i presidenti delle Commissioni Finanze e Sanità , Marco Osnato e Ugo Cappellacci. Forza Italia garantirà, come sempre, il...

Roma, all'Umberto I magazzinierifarmaci (dagli antitumorali al Viagra) e vanno a processo: ... Anche in questo caso, il guadagno sarebbe stato usato per shopping, viaggi,e anche per il ...Roma, all'Umberto I magazzinierifarmaci (dagli antitumorali al Viagra) e vanno a processo: ... Anche in questo caso, il guadagno sarebbe stato usato per shopping, viaggi,e anche per il ...

Dl Bollette, Rubano (FI): "Massimo impegno per le persone in ... anteprima24.it

Sassuolo, di tutta la refurtiva ritrovate solo due felpe. Il presidente Morandi:. "Razionalizzeremo le risorse" ...