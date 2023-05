Disponibili le dichiarazioni precompilate 2023 per i contribuenti | ecco le novità

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’Agenzia delle Entrate, nella giornata di martedì 2 maggio, ha pubblicato la guida relativa alla dichiarazione precompilatacon la quale vengono fornite le istruzioni operative per, sostituti d’imposta e professionisti per trasmettere alla stessa Agenzia delle Entrate lerelative all’anno 2022 (modello 730/e REDDITI PF). Il 2 maggio è stato anche il primo giorno in cui talisono state resenell’area riservata del contribuente del sito dell’Agenzia delle Entrate. La guida elenca tutti i dati presenti nelle, mettendo in evidenza in particolare leper l’anno 2022, tra ...